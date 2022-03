Immobile, Ronaldo, Mbappé e Paralimpiadi: le ultimissime

Immobile: “Vinciamo per Wilson”. CR7 sogna il Psg, intanto Mbappé giocherà contro il Real. Ucraina seconda nel medagliere

ROMA – Stamani alla Chiesa del Cristo Re a Roma l'ultimo saluto a Pino Wilson, indimenticato capitano della Lazio del primo scudetto conquistato nel 1974. "Pino è la storia della Lazio - le parole di Immobile presente alla cerimonia - storia della società di cui facciamo parte. Un grande capitano della squadra campione d’Italia. A lui abbiamo dedicato la vittoria a Cagliari anche se è avvenuta prima, vediamo di regalargli alla famiglia quella con il Venezia e di fare qualcosa per lui”. Ronaldo è sempre più lontano dal Manchester United. In Inghilterra sono certi che senza qualificazione in Champions a fine stagione sarà addio. In cima alle sue prteferenze ci sarebbe il Psg di Lionel Messi. Kylian Mbappé è tra i convocati del Paris Saint-Germain per il ritorno degli ottavi di Champions League con il Real Madrid di domani, nonostante il piede sinistro dolorante per uno scontro nell'allenamento di ieri. Cinque medaglie di cui due ori e l'Ucraina torna seconda nel medagliere delle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022. Ascolta le news della mattina