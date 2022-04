Haaland, Aguero, Medvedev e Hamilton: le ultimissime

Haaland firma con l'Adidas e si avvicina al Real. Aguero vuole tornare a giocare. Medvedev eliminato a Miami. Hamilton: "Momento difficile"

ROMA - In Spagna ne sono certi: Haaland si avvicina a grandi passi al Real Madrid. Secondo la stampa iberica infatti la scelta dell'attaccante di firmare un contratto milionario di esclusiva con l'Adidas sarebbe un altro segnale di avvicinamento alla squadra spagnola. Sergio Aguero ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo, ma come rivelato in un'intervista a 'TyC Sport' la sua situazione potrebbe cambiare a patto che i medici gli diano l'ok per tornare in campo: "Devo ammettere che l'altro giorno mi è passato nella mente di tornare a giocare a calcio". "Ho lottato a lungo con problemi di salute mentale ed emotiva, per andare avanti serve uno sforzo costante, ma dobbiamo continuare a combattere, perché c'è tanto da fare e da raggiungere". Così il pluricampione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, che sui social conferma di attraversare un momento poco brillante. Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, è stato eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di tennis a Miami, dove ha ceduto per 7-6 (9-7), 6-3 al polacco Hubert Hurkacz, numero 10 e campione in carica nel torneo della Florida.