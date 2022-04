Juventus, Locatelli, Van Gaal e tennis: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Riprese le audizioni dei giocatori della Juventus, esami al ginocchio per Locatelli. Van Gaal ha un tumore. Continua la scalata di Carlos Alcaraz

ROMA - Sono riprese questa mattina le audizioni dei calciatori della Juventus nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma' condotta dalla Procura di Torino che indaga sui conti della Juventus. Intorno alle 10 Juan Cuadrado si è presentato in procura per essere ascoltato dai pm Gianoglio, Bendoni e Santoriello, dopo di lui è stata la volta di Chiellini. Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli è al J Medical per sottoporsi ad esami strumentali al ginocchio. Louis Van Gaal ha un tumore alla prostata. Continua la scalata di Carlos Alcaraz nella classifica ATP. Grazie alla vittorie di domenica nel torneo Masters 1000 di Miami lo spagnolo avanza di cinque posizioni, diventando il n.11 del mondo, una posizione sopra Jannik Sinner che scende di una.