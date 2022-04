Tennis, Inter, Leclerc e Pelè: le ultimissime

Verso il bando dei tennisti russi nel tennis. Incasso record per Inter-Milan. Rubato orologio rarissimo a Leclerc. Pelé nuovamente ricoverato a San Paolo

ROMA - Si va verso il bando dei tennisti russi e bielorussi dal torneo di Wimbledon, secondo quanto riferisce il Times di Londra che cita gli organizzatori del torneo. Immediata la reazione del Cremlino, che definisce "inaccettabile" il paventato divieto. Il primo sold-out di San Siro dopo il lockdown porta anche un record per gli incassi in Coppa Italia. Sono infatti 74.508 gli spettatori al Meazza per la sfida di ritorno tra Inter e Milan, con un incasso lordo pari a 4,15 milioni. E' un pezzo unico l'orologio scippato al pilota della Ferrari Charles Leclerc lunedì sera, a Pasquetta, in una via della Darsena di Viareggio (Lucca). Pelé è ricoverato in ospedale da lunedì a San Paolo per eseguire uno dei cicli mensili del trattamento per il cancro al colon scoperto lo scorso settembre. Ascolta le news della mattina