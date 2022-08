Roma, Lazio, Milan e Manchester United: le ultimissime

La Roma torna sul mercato, Lazio a caccia del terzino. Il Milan svela la terza maglia. Lo United stende il Liverpool

ROMA – La Roma è intenzionata a tornare sul mercato per rimpiazzare Wijnaldum, che potrà riavere dopo il Mondiale. E’ ancora libero Grillitsch, svincolato dall’Hoffenheim e che non ha trovato l’accordo con il Birmingham. Piace anche Lukic, ma il granata è stato reintegrato da Juric dopo aver cercato la rottura. Ma l’arrivo più vicino resta quello di Belotti. L’attaccante dovrebbe essere a Roma in settimana. Continua la trattativa con la Cremonese per la cessione di Felix. Lazio a caccia di un terzino sinistro: la società ha sondato la pista Reguilon, esterno in uscita dal Tottenham. Biancocelesti interessati al prestito con diritto di riscatto e chiederebbero al Tottenham di coprire almeno metà stipendio del giocatore: percepisce 3,6 milioni di euro. Con questa formula l’operazione sarebbe più agevole. Si starebbero valutando altre soluzioni in Premier. Sul mercato c’è Marcos Alonso, 31 anni, scadenza 2023. Puma e AC Milan hanno presentato la terza maglia del club rossonero per la stagione 2022/23 che sarà indossata dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni. All'Old Trafford il Manchester United batte il Liverpool 2-1: vantaggio di Sancho e raddoppio di Rashford, poi Salah nel finale accorcia. Per lo United di Ten Hag è la prima vittoria in campionato. Ancora senza successi invece il Liverpool di Klopp.