Chelsea, Atalanta, Gnonto e Fognini: le ultimissime

Colpo Aubameyang per il Chelsea. Atalanta in vetta con la Roma. Gnonto passa al Leeds. Fognini eliminato da Nadal agli US Open

ROMA - Il Chelsea ha ingaggiato l'attaccante del Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang con un accordo da 10,3 milioni di sterline (12 milioni di euro), mentre l'incredibile spesa durante la finestra di trasferimento del club ha superato in totale i 240 milioni di sterline (quasi 280 milioni di euro). L'Atalanta batte con un netto 3-1 il Torino a Bergamo e aggancia la Roma in testa alla classifica. Il Bologna invece non è andato oltre l'1-1 in casa contro la Salernitana. L'attaccante dell'FC Zurigo Wilfried Gnonto, italiano nato a Verbania e giocatore della Nazionale, si unirà al club inglese del Leeds United con effetto immediato, secondo quanto annunciato dal club svizzero e riferito dall'agenzia svizzera Ats. Lo spagnolo Rafael Nadal ha sconfitto l'italiano Fabio Fognini 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 al terzo round degli Us Open, in una partita costellata di infortuni.