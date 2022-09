Arbitri, Verratti, Real Madrid e De Zerbi: le ultimissime

Casini: "Eliminare la cultura del sospetto". Infortunio per Verratti. Ancelotti vince il derby con Simeone. De Zerbi sbarca in Premier

ROMA - "Il tema dell'impatto della tecnologia sul gioco va valutata: se ci fosse stata questa tecnologia nel 1982, l'Italia non avrebbe mai vinto i Mondiali e Gentile non sarebbe arrivato alla fine del torneo”. Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio di Serie A a Radio anch'io lo sport, su RadioRai: “C'è un elemento da considerare, quello può essere l'esagerazione dell'impatto tecnologico; però io, al momento - se posso dire l'effetto positivo che la tecnologia dovrebbe avere e sta avendo - è quello di eliminare il più possibile questa cultura del sospetto che appartiene al contesto italiano, non solo a quello calcistico”. Il centrocampista del Paris Saint-Germain e dell'Italia Marco Verratti si è infortunato a un polpaccio e il suo allenatore, Christophe Galtier, si è detto "preoccupato" dopo la vittoria a Lione (1-0, gol di Messi al 5' pt). "E' stato colpito al polpaccio, è un colpo abbastanza forte”. Il Real Madrid va a vincere per 2-1 sul campo dei cugini dell'Atletico nel derby della capitale spagnola e torna al comando della classifica, in solitudine e a punteggio pieno, con 18 punti in 6 partite e +2 sul Barcellona. Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton, club attualmente al quarto posto della Premier League con cui ha firmato un contratto quadriennale.