Lazio, Dybala, Udinese e Casillas: le ultimissime

Nel posticipo Fiorentina-Lazio. Roma in ansia per Dybala. Pozzo: "Lo scudetto? Se arriva me lo prendo". Bufera su Casillas per un tweet poi rimosso

ROMA – Si chiude con il posticipo tra Fiorentina e Lazio delle 20.45 la nona giornata del campionato di serie A, per gli uomini di Sarri la ghiotta opportunità di restare nelle zone alte della classifica mentre i viola cercano riscatto dopo un avio incerto. Le probabili formazioni. La Roma in ansia per le condizioni di Paulo Dybala che ha subito un infortunio muscolare mentre calciava il rigore del vantaggio finale giallorosso. Nelle prossime ore se ne saprà di più ma le parole di Mourinho a fine gara non lasciano buone speranza: “Come sta? Dico male per non dire molto molto male. Rivederlo prima del 2023? Non sono un dottore, non ho parlato con un dottore, ma per la mia esperienza, per come l'ho visto e quello che mi ha detto posso dire che è difficile”. "L'obiettivo è vincere il più possibile, poi faremo i conti alla fine”. Così il presidente dell'Udinese Giampaolo Pozzo a Radio Anch'io sport su Rai Radio1 commenta l'ottimo inizio di stagione dei friulani lanciati nelle zone alte della classifica: “Certo se arriva lo scudetto mica lo butto via. La squadra ha le potenzialità per stare dov'è e ha avuto più episodi sfavorevoli che favorevoli. Siamo qui con la volontà di fare il massimo possibile. Siamo ambiziosi, lo siamo sempre stati". "Sono gay, rispettatemi". Un'uscita a vuoto, rimossa e poi corretta con un messaggio di scuse quella dell'ex portiere di Real Madrid e della nazionale spagnola, Iker Casillas.