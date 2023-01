Napoli, Vialli, Francia e tennis: le ultimissime

Spalletti non fa drammi per la sconfitta a San Siro. Il commovente messaggio di Del Piero al campione appena scomparso. Deschamps rinnova fino al 2026. Italia in finale di United Cup

ROMA - Dalla sconfitta contro l'Inter "abbiamo imparato che potevamo avere ancora 8 punti di vantaggio in classifica e invece ora ne abbiamo solo 5. Una sconfitta ci può stare ma la verità è che ci girano le scatole come è giusto". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro la Sampdoria. "In questi momenti non sono molto a mio agio a parlare, specie di Luca che insieme a Roberto Baggio è stato indubbiamente l'esempio più importante che ho avuto da diciottenne al mio arrivo alla Juventus". E' il toccante ricordo di Alessandro Del Piero che ha voluto omaggiare Gianluca Vialli durante la trasmissione su Sky 'Calciomercato - L'originale'. Il ct della Francia Didier Deschamps ha prolungato il contratto che lo lega alla Nazionale transalpina fino al 2026. L'Italtennis è in finale alla "United Cup", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Ascolta le news della mattina