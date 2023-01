Milan, Inter, Premier League e Argentina: le ultimissime

Con il pesante 5-1 inflitto ieri sera alla Juventus al Maradona, il Napoli ha posto una seria ipoteca sul campionato. La squadra di Spalletti è volata a più 10 sulle inseguitrici. L’unica che ha la possibilità di diminuire questo gap è il Milan, impegnato oggi alle 18:00 al Via del Mare contro il Lecce. Stefano Pioli dovrebbe confermare la sua formazione tipo - unica novità a centrocampo, con Pobega titolare al posto dello squalificato Tonali. Davanti - dopo la panchina in Coppa Italia - dovrebbe tornare Olivier Giroud.

Sarà però la sfida delle 15:00 tra Cremonese e Monza ad aprire il sabato di campionato. In serata invece l’inter ospita a San Siro il Verona. Senza una vittoria i nerazzurri potrebbero già essere virtualmente fuori dalla lotta scudetto, dato che in questo momento distano ben 13 punti dalla vetta. Il Verona, dal canto suo, proprio domenica scorsa ha trovato il secondo successo stagionale che gli ha consentito di lasciare l’ultima piazza della classifica. Fischio d’inizio previsto per le canoniche 20:45.

Non c’è solo la Serie A: nel palinsesto del grande calcio europeo spicca un match tra tutti. Tra pochissimo, nel lunch match delle 13:30, in Premier League si gioca il derby di Manchester. A Old Trafford il City di Guardiola sfida lo United di Ten Hag. Red Devils in netta ripresa: tre vittorie e zero gol subiti nei match di Premier disputati dopo la pausa Mondiale. Haaland e compagni partono comunque favoriti e vogliono continuare la corsa sull’Arsenal capolista. Alle 16:00 altra sfida interessante, con il Liverpool di Klopp a far visita al Brighton di Roberto De Zerbi.

Nella giornata di ieri la Commissione disciplinare della FIFA ha aperto un procedimento disciplinare contro la Federcalcio argentina per la possibile violazione degli articoli 11 (condotta offensiva e violazioni dei principi del fair play) e 12 (condotta scorretta di giocatori e funzionari) del Codice disciplinare FIFA, in occasione della finale della Coppa del Mondo contro la Francia. Nel festeggiare la vittoria alcuni giocatori infatti hanno compiuto gesti che hanno provocato lamentele da parte della Federcalcio francese, anche per gli insulti "anormali" contro Kylian Mbappé. Nello specifico, hanno fatto riferimento ai cori nello spogliatoio guidati dal portiere Emiliano Martínez, in cui l’argentino ha chiesto "un minuto di silenzio" per Mbappé, autore dei tre gol della Francia durante la finale. Inoltre, lo stesso Martinez, sull'erba, ha posto sui suoi genitali il trofeo per il miglior portiere della Coppa del Mondo (un guanto), un'azione raccolta dalle immagini televisive di tutto il mondo.