Inter, Milan, Supercoppa Italiana e Serie A: le ultimissime

Nel posticipo del sabato giocato a San Siro, l’Inter ha battuto di misura il Verona. 1-0 firmato Lautaro Martinez, gol lampo al terzo minuto di gioco. Da lì, il punteggio non è più cambiato. Inzaghi aggancia la Juventus al terzo posto e si porta a -1 del Milan. La vetta resta lontanissima: il Napoli comanda la classifica con 47 punti, + 10 sui nerazzurri.

Nella gara giocata alle 18:00 al Via del Mare il Lecce ha sfiorato il compiaccio contro il Milan. Padroni di casa sopra 2-0 al primo tempo (autogol di Theo Hernandez e rete di Baschirotto) e rimontati nella ripresa dalle firme di Leao e Calabria.

Rossoneri che proprio in questi istanti stanno partendo alla volta dell‘Arabia Saudita, dove mercoledì prossimo si giocherà la Supercoppa Italiana. Volerà di notte la squadra di Pioli e già domani pomeriggio sarà in campo per preparare la gara. L’Inter, avversaria dei rossoneri, partirà domani nel primo pomeriggio e arriverà a Riad in serata. Il fischio d’inizio della gara è previsto per mercoledì 18 gennaio alle ore 20:00 italiane.

Domani, invece, proseguirà la penultima giornata d’andata del campionato di Serie A. La Lazio cerca il riscatto al Mapei contro il Sassuolo, fischio d’inizio previsto per le 12:30. Alle 15:00 Torino-Spezia e Udinese-Bologna; alle 18:00 Atalanta-Salernitana; la sera alle 20:45 all’Olimpico c’è un interessante Roma-Fiorentina. Si chiude lunedì con la sfida tra Empoli e Sampdoria.