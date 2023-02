Inter, Milan, Napoli e Bologna: le ultimissime

Attesa per Inter-Milan. Il Napoli cerca la maxi fuga. Scontro per l'Europa tra Bologna e Fiorentina. Si ferma l'Atalanta

ROMA - Prosegue la 21ma giornata della Serie A di calcio che propone come posticipo serale l'atteso derby tra Inter e Milan. Ad aprire la giornata sarà la sfida trapezia e Napoli, alle 15 Torino-Udinese mentre alle 18 il match per l'Europa tra Bologna e Fiorentina. negli anticipi di ieri la Roma vince 2-0 all'Olimpico contro l'Empoli, l'Atalanta perde 1-0 in trasferta col Sassuolo e il Lecce domina per 2-0 in casa della Cremonese.