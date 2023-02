Napoli, Real Madrid, Lazio e Dani Alves: le ultimissime

Importantissima vittoria del Napoli ottenuta sul campo dell’Eintracht. Gli azzurri sono stati protagonisti assoluti della gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. La truppa di Spalletti è passata in vantaggio al 40’ del primo tempo con una rete di Osimhen, pochi minuti dopo un rigore fallito da Kvaratskelia. Nella ripresa è stato Di Lorenzo a siglare il raddoppio. Da segnalare l’espulsione di Kolo Muani al 58’: l’attaccante salterà il match di ritorno del Maradona del prossimo 13 marzo.

Nove mesi dopo la finale del Parco dei Principi, che vide trionfare gli spagnoli sugli inglesi grazie alle parate di Courtois e al gol di Vinicius, Real Madrid e Liverpool tornano ad incrociarsi in Champions League, stavolta in un doppio confronto valevole per gli ottavi di finale. "Colpa" dei Reds (e del Napoli) qualificatisi come secondi nel proprio girone. La spuntano ancora le Merengues di Ancelotti, che dopo aver toccato il fondo andando sotto 2-0, risalgono fino alle stelle, sbancando Anfield per 5-2.

Avanti in Europa, la Lazio non può sbagliare contro il Cluj in Romania dopo l’1-0 dell’andata. Maurizio Sarri preoccupato per le assenze, una su tutte: Pedro. Lo spagnolo è stato operato ieri al naso dopo la botta rimediata nel match contro la Salernitana. Proverà a tornare per la partita contro la Sampdoria di lunedì. Milinkovic è in forte dubbio, sta ancora male, sarà rivalutato nelle prossime ore. Causa: virus intestinale. E in infermeria c’è sempre Alessio Romagnoli, che cercherà di risolvere il problema muscolare in vista della sfida con il Napoli del 3 marzo.

Dopo la notizia del tribunale di Barcellona di trattenere Dani Alves in custodia cautelare, la difesa del calciatore brasiliano è intervenuta per sottolinearne l'innocenza attraverso un comunicato stampa. Nella nota si ribadisce che Dani Alves è estraneo ai fatti, così come sottolinea che "la volontà di lasciare la Spagna e di aggirare il processo era ed è inesistente" . Questa ipotesi, infatti, è stata presa in considerazione dai giudici sulla decisione di trattenere Dani Alves in custodia cautelare.