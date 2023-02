Roma, Juventus, Lazio e Messi: le ultimissime

La Roma a Cremona, nel posticipo Juventus-Torino. Luis Alberto: "Mi sento benissimo". Messi vince il Fifa 'The Best player' 2022

ROMA- Si conclude oggi questa infinita 24a giornata del campionato di calcio di serie A: alle 18.30 la Roma di scena a Cremona per agganciare Milan e Inter al secondo posto mentre alle 20.45 l'atteso posticipo tra Juvenrtus e Torino. Le probabili formazioni. La Lazio batte la Sampdoria 1-0 con una prodezza di a Luis Alberto e vola momentaneamente al quarto posto: “Siamo stati sempre uniti - dice lo spagnolo - neanche la formazione più forte al mondo vince sempre. Un tempo ci mancava di ottenere la vittoria anche quando non giocavamo bene, da dicembre abbiamo cambiato atteggiamento". E' l'argentino del Paris Saint Germain Lionel Messi il vincitore del premio Fifa 'The Best player' 2022.