Messi, Zaniolo, Juventus e Scardina: le ultimissime

ROMA - Un supermercato della famiglia di Antonella Roccuzzo (moglie di Lionel Messi), è stato attaccato con colpi d'arma da fuoco all'alba di mercoledì nella città di Rosario. Secondo quanto riferiscono media locali, gli attentatori avrebbero lasciato sul posto un bigliettino con una minaccia diretta allo stesso Messi. "Messi stiamo aspettando, Javkin è un narco, non ti proteggerà". Questo il messaggio diretto a Lionel Messi che è stato lasciato di fronte a un supermercato della famiglia di Antonella Roccuzzo che sembra alludere a una richiesta di pagamento non effettuata e fa riferimento anche al sindaco della città di cui è oriundo Messi, Pablo Javkin. Stamattina i media turchi hanno riportato la notizia secondo cui, alla prima presenza ufficiale di Zaniolo, la Roma avrebbe incassato subito un ulteriore milione e mezzo di bonus per il trasferimento di Nicolò. In realtà le cose non stanno proprio così. Quando, infatti, il club giallorosso e il Galatasaray hanno chiuso l'affare, la società turca ha chiesto che, sul prezzo di 16.5 milioni fissi, 15 fossero pagati al momento della firma e 1.5 al momento della prima presenza. Motivi fiscali e di opportunità la Roma ha accettato, considerati anche i buoni rapporti con il Galatasaray. Juventus e Danilo insieme fino al 2025. In una nota il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo del difensore brasiliano, arrivato a Torino nell'agosto del 2019 nell'ambito dell'affare che ha portato Joao Cancelo al Manchester City. Le condizioni di Daniele Scardina - seppur gravi - restano stazionarie. Dopo l’intervento subito alla testa due giorni fa, l’atleta è stato stabilizzato. Intanto si sta cercando di fare chiarezza sul malore accusato in palestra, e la versione dei fatti sembra essere univoca. Il manager del pugile, Alessandro Cherchi, ha avuto modo di confermare che - al termine della sessione di allenamento - Scardina stava bene. "Non ero presente in palestra - ha sottolineato il manager del boxeur - ma ho visto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi". Ascolta le news della mattina