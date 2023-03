Serie A, Lazio, Napoli e Neymar: le ultimissime

Dopo l'impresa contro la Roma è amaro il 'ritorno alla realtà' per la Cremonese di Ballardini, battuta 3-2 sul campo del Sassuolo nel penultimo posticipo della 25ª giornata di Serie A e di nuovo ultima, raggiunta a quota 12 dalla Sampdoria (che ha mosso la classifica pareggiando con la Salernitana). Tre punti pesanti invece per i neroverdi di Dionisi che senza lo squalificato Berardi si fanno rimontare due gol ma la spuntano al 92', centrando così la seconda vittoria di fila che vale un rassicurante +12 sulla zona retrocessione.

Maurizio Sarri non si fida della squadra. Dopo la bella vittoria sul Napoli vuole evitare cali di tensione. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha parlato prima della sfida di Conference League contro l'Az Alkmaar: "La vittoria di Napoli è un pericolo. Abbiamo vinto 4-0 con il Milan poi due sconfitte e due pareggi. Siamo andati in appagamento, gli errori non si devono ripetere, vediamo di non sbagliare".

Victor Osimhen elogia Spalletti e Kvaratskhelia. L'attaccante nigeriano è stato premiato a Roma col Premio Sportivo della Stampa Estera e, intervenuto accanto al presidente De Laurentiis, dice grazie al proprio allenatore per la sua crescita: "Spalletti è eccezionale ed è il motivo principale per cui stiamo facendo così bene in questa stagione. Mi sta aiutando a crescere, gli dico grazie, se sto giocando da top-player è anche per merito suo". Osimhen, bomber del Napoli e del campionato, ringrazia anche il suo alleato di fantasia: "Kvaratskhelia è eccezionale, tutti gli vogliono bene nello spogliatoio, credo possa vincere il Pallone d'Oro nei prossimi anni e spero porti gloria al Napoli”.

La stagione di Neymar può considerarsi conclusa qui. E' quanto si evince da un bollettino medico relativo al brasiliano diramato dal Psg. L'attaccante, negli ultimi anni, ha avuto più di un problema alla caviglia destra e, a quanto si apprende dalla nota del club parigino, dopo l'ultima distorsione riportata il 20 febbraio "lo staff medico del Paris Saint-Germain ha consigliato un'operazione di riparazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati - prosegue il bollettino - hanno confermato questa esigenza". L'intervento, si apprende dalla nota, "verrà eseguito nei prossimi giorni presso l'ASPETAR Hospital di Doha". Un intervento che chiaramente fermerà a lungo Neymar: per un ritorno ad allenarsi in gruppo, "è prevista un'attesa di 3-4 mesi prima del suo ritorno". Vale a dire che, nella migliore delle ipotesi possibile, il brasiliano potrà tornare non prima degli inizi di giugno: la stagione di Neymar termina qui.