Juventus, Inter, Roma e Tottenham: le ultimissime

Nell'andata delle semifinali di Coppa Italia Allegri sfida Inzaghi, intanto in casa bianconera c'è attesa per le indagini sulla manovra stipendi. Presto l'incontro Friedkin-Mourinho. Solo un pari per il Tottenham

ROMA - Al via le semifinali di Coppa Italia alle 21 la JUventus sfiderà l'Inter allo Stadium. Le probabili formazioni. Oggi, o al massimo domattina, intanto gli avvocati della Juventus riceveranno l’avviso di conclusione delle indagini da parte del procuratore Chiné sulla manovra stipendi con i profili d’incolpazione che spalancheranno gli orizzonti su un secondo processo, dopo quello sulle plusvalenze. A quel punto i legali avranno 5 giorni per chiedere nuove audizioni e allegare memorie. Se i fascicoli degli avvocati saranno corposi per arrivare a un deferimento vero e proprio si scollinerebbe oltre il 19 aprile, quando cioè la Juve tenterà di ribaltare il -15 al Collegio di Garanzia. Il tecnico della Roma José Mourinho attende una chiamata dai Friedkin per discutere di futuro. La sua intenzione è chiara e definita: restare alla Roma, a capo di un popolo e non solo di una squadra. Cristian Stellini vede sfumare in extremis la sua prima vittoria da allenatore del Tottenham. Promosso alla guida degli Spurs dopo il divorzio da Conte, il tecnico italiano debutta con un pareggio a Goodison Park: 1-1 contro l'Everton. Succede tutto nella ripresa, con i Toffees che restano in dieci per il rosso a Doucoure al 58' e il vantaggio siglato da Kane dal dischetto dieci minuti dopo. Nel finale, però, espulso anche Lucas Moura e al 90' arriva il pari firmato da Keane.