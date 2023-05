Champions League, Roma, Zaniolo e Napoli: le ultimissime

Attesa per Manchester City-Real Madrid. Dybala in Europa partirà in panchina. zaniolo perde la testa nel derby turco. Nessun accordo tra Kim e lo United

ROMA – L'Inter conoscerà questa la sua avversaria della finale di Champions del 20 giugno a Istanbul. Il nome uscirà dalla sfida delle 21 tra Manchester City e Real Madrid. Le probabili formazioni. In panchina con venti minuti, massimo mezz’ora nelle gambe. José Mourinho ha deciso dopo l’allenamento di ieri, in cui lo ha visto solo parzialmente in gruppo: Paulo Dybala non giocherà a Leverkusen. Non dall’inizio, almeno. Serata da dimenticare in Turchia per Nicolò Zaniolo, che ha perso la testa durante il derby vinto dal suo Galatasaray sul campo dell'Istanbulspor, valido per la 32ª giornata della Super Lig. Entrato al 69' al posto di Rashica appena sei minuti dopo il suo ingresso sul terreno di gioco è stato prima ammonito per una dura entrata su un avversario e poi espulso dopo la revisione delle immagini al Var da parte dell'arbitro. Un rosso che ha fatto perdere la testa al fantasista, che uscendo dal campo si è poi sfogato tirando calci e pugni alla struttura del tunnel in cui si è infilato per raggiungere gli spogliatoi. Kim Min-Jae al Manchester United? Non c'è ancora accordo. Lo ha lasciato intendere chi segue il centrale coreano, il suo entourage intervenuto a Star News Korea per fare chiarezza sulle tante voci che si rincorrono in Italia e non solo sul destino del difensore del Napoli: "Accordo con lo United? Non è così, non è vero" è il virgolettato riportato.