Napoli, D'Amico, Roma e Wimbledon: le ultimissime

Il Napoli ha già fatto la prima mossa per cercare l’erede di Kim, l’ha trovato in Max Kilman, ed ha subito osato, offrendo 35 milioni di euro per l’inglese di origini ucraine: niente da fare, non sono bastati, come scrive The Atletic, perché sotto i 40 milioni il Wolverhampton non intende scendere.

Vincenzo D’Amico, parenti, amici e tifosi sono accorsi nella Sala della Promoteca in Campidoglio a Roma per omaggiare l'ex capitano biancoceleste. Presenti anche il presidente federale Gravina e il sindaco Gualtieri.

Per i giallorossi sarà una settimana importante anche per quanto riguarda lo sponsor tecnico. Da oggi, lunedì 3 luglio, sono iniziati infatti i lanci social; inoltre sul sito ufficiale giallorosso è stato già annunciato il nuovo accordo con l’Adidas, il brand che fornirà il materiale alla Roma.

Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a Wimbledon. Musetti conquista la sua prima vittoria nel torneo imponendosi su Varillas 6-3, 6-1, 7-5. Sull'erba londinese, nel tabellone femminile, anche Trevisan, Cocciaretto e Stefanini. In campo pure il sette volte vincitore del torneo Novak Djokovic.