D'Amico, Psg, Juve e Wimbledon: le ultimissime

Amici e tifosi questa mattina hanno reso omaggio allo storico capitano biancoceleste, presso la chiesa Gran madre di Dio a Ponte Milvio a Roma. Una grande folla si è riunita per l’ultimo saluto a Vincenzo D’Amico, presente anche il presidente Claudio Lotito.

Il Paris Saint-Germain sta organizzando l'arrivo in panchina di Luis Enrique. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da 'L'Equipe', l'ufficialità dell'accordo con l'ex tecnico del Barcellona sarebbe prevista a breve.

Cristiano Giuntoli sta vivendo oggi la sua prima giornata alla Juventus. L'ex dirigente del Napoli è infatti arrivato a Torino per visitare le strutture del club bianconero. In mattinata Giuntoli è stato nel centro sportivo della Continassa dove ha incontrato di persona il resto della dirigenza della Juventus. Per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura, adesso manca solo la firma del contratto.

Tensione ed imbarazzo a Wimbledon. È quanto accaduto dopo la vittoria di Victoria Azarenka, che ha superato il primo turno battendo la cinese Yue Yuan col punteggio finale di 6-4, 5-7, 6-4. Un match complicato a cui è seguita un'intervista con un forte clima di disagio dopo una particolare domanda di un giornalista. Azarenka si è presentata in sala stampa per la classica intervista post-match. Uno dei giornalisti ha chiesto alla tennista cosa rappresentasse Wimbledon per la Russia sotto l'aspetto della cultura. Azarenka ha reagito: "Sai che non sono russa vero?". Dopo alcuni momenti d'imbarazzo, il giornalista ha provato a riformulare la sua domanda, senza riuscirci.