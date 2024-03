Champions League, la Lazio cerca l'impresa

Sarri: "Dovremo essere incazzati". Tuchel: "Dura fare due gol a Sarri"

ROMA - L'impresa per dare una svolta alla stagione. La Lazio va a caccia dei quarti di Champions alle 21 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, forte dell'1-0 ottenuto all'andata all'Olimpico. Per spingere i biancocelesti all'impresa 3500 tifosi e il patron Lotito che ha seguito la squadra in Germania. Sarri indica la via per fare la storia: «Non ho grandi emozioni, in certe gare serve coraggio e determinazione, sappiamo quanto sarà difficile per questo servirà spirito di sacrificio. Nel calcio nulla e impossibilitale ma dovremo essere incazzati». Per passare il Bayern dovrà fare due gol guai però a pensare solo a difendersi: «Loro hanno una qualità smisurata e quindi hanno facilità a trovare gol e noi dovremo lottare e morire in fase difensiva ma anche avere coraggio di fare gol».

Ancora qualche dubbio di formazione per Sarri che dovrà fare a meno dei due infortunati Rovella e Patric, nel mezzo ballottaggio in regia Cataldi-Vecino, in avanti al fianco di Immobile ci saranno Zaccagni e Felipe Anderson con Isaksen che dovrebbe partire dalla panchina. Probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

"Sarà complicato segnare due gol a una squadra italiana, soprattutto se allenata da Sarri. Dobbiamo essere più coraggiosi e rapidi a occupare gli spazi". Così l'allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel, al microfono di Sky Sport, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League all'Allianz Arena contro la Lazio, dove i bavaresi devono rimontare la sconfitta per 1-0 subita all'Olimpico. "Speriamo che i tifosi e l'atmosfera ci diano la spinta per raggiungere l'obiettivo di passare il turno -prosegue l'ex tecnico del Chelsea-. Domani l'importante è esserci dal primo minuto, ci vuole pazienza. Si tratta di non frustrarsi, di non perdere la testa, di non aprirsi completamente. Abbiamo 90 minuti. Abbiamo bisogno di un mix di lucidità e carica. Dovreste essere in grado di vedere fin dall'inizio che vogliamo segnare".

Domani 5 marzo, su Canale 5 alle 21 andrà in onda il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League ''Bayern Monaco-Lazio''. La gara, scrive l'emittente in una nota, sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dall'Allianz Arena di Monaco va in scena la super sfida tra i tedeschi allenati da Thomas Tuchel e i biancocelesti di Maurizio Sarri. L'andata è terminata 1-0 per la Lazio.