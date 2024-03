Lazio, Uefa e tennis: le ultimissime

Sarri criptico: "Il ciclo potrebbe essere finito". Il ranking Uefa dell'Italia. Quanto guadagnerebbe Sinner se andasse in finale a Indian Wells

ROMA – Sconfitta 3-0 a Monaco dal Bayern la Lazio dice addio alla Champions, difficile per i biancocelesti poter ambire al quarto posto in campionato, resta la Coppa Italia come obiettivo realistico, intanto Sarri non scioglie le riserve sul futuro: “Sul futuro la considerazione è da fare con la società, non lo so. Ho ancora un contratto per la prossima stagione anche se i contratti nel calcio lasciano il tempo che trovano. Che il ciclo vada a concludersi può anche darsi, non abbiamo una squadra estremamente giovane. Mi sembra una situazione che a fine campionato spingerà a far ripartire qualcosa". Il finale di campionato e la corsa nell’ultima Coppa rimasta saranno decisivi per le sorti della Lazio, a seguire per quelle di Sarri a meno che Lotito non decida di rilanciare comunque il ciclo.

L’impresa alla Lazio non è riuscita. Ai quarti ci va il Bayern Monaco nonostante la vittoria dei biancocelesti all’andata. Un brutto colpo anche per il ranking Uefa per quanto riguarda l’Italia, con la Germania che accorcia. Prima del match di Monaco di Baviera la classifica recitava: Italia in testa con 15.571 punti (sette club su sette), Germania a 14.500 (sei club su sette) e Inghilterra a 13.875 punti (sei club su otto). La situazione al termine di questa tornata di sfide europee cambierà. Lazio fuori aspettando le partite delle altre italiane.

Si prepara Jannik Sinner per l'esordio in California al Masters 1000 di Indian Wells. Obiettivo vincere, ovvio, e prendere il secondo posto nel ranking Atp sfilandolo ad Alcaraz, che potrebbe incrociare in semifinale. Prima però l'azzurro deve proseguire la sua marcia trionfante che fin qui l'ha portato a laurearsi campione agli Australian Open e a confermarsi all'Atp 500 di Rotterdam. E se dovesse arrivare di nuovo in finale anche in California, incasserebbe davvero tanti soldi: qualora arrivasse in finale e riuscisse a vincerla, guadagnarebbe poco più di un milione di euro