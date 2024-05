Lazio, Roma, Juve e Ligue 2: le ultimissime

Sarà Monza-Lazio ad aprire il sabato di calcio in Serie A. La squadra di Raffaele Palladino ospita gli uomini di Igor Tudor allo "U-Power Stadium", in occasione della 35esima giornata di campionato. In palio punti pesanti per la zona Europa. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. Tudor dovrebbe schierare il suo (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; F. Anderson, Luis Alberto; Immobile.

Non pensare al Bayer Leverkusen: né a quello che è stato giovedì scorso né a quello che sarà giovedì prossimo. E' questo l'imperativo con cui la Roma, domani, scenderà in campo contro la Juventus e di questo, oggi alle 10.30, ha parlato a Trigoria Daniele De Rossi. Di seguito la cronaca e le dichiarazioni integrali dell'allenatore della Roma. "Lezioni di calcio del Bayer? Ho letto lezioni di calcio mie a Pioli o De Zerbi e non era così, ho letto De Rossi ingabbia Tudor, era un derby equilibrato, Questo lavoro non mi cambierà, so che spesso ci sono delle analisi tecniche in base al risultato. A Milano ho visto quanta voglia c'era di massacrare Pioli, non ero lo scenziato del giorno perché ho ho sposato El Sha. Detto ciò, per la prima mezzora ho visto meglio la mia squadra, il gol forse ci ha dato la mazzata, poi loro sono fortissimi e hanno un bravissimo allenatore.

Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata domani sera alle 20.45 allo "Stadio Olimpico" contro la Roma di Daniele De Rossi, in occasione della 35esima giornata del campionato di Serie A. “Daniele ha dato entusiasmo e spensieratezza, nonostante Mourinho avesse fatto un ottimo lavoro. Troveremo una Roma arrabbiata dalla sconfitta di giovedì che vuole tornare a combattere per i primi quattro posti in campionato”.

Clamoroso quanto successo in Ligue 2 nella serata di venerdì. La partita tra Troyes e Valenciennes è stata sospesa a un minuto più recupero dalla fine per il lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi dei padroni di casa. In risposta, i giocatori del Troyes hanno rilanciato gli stessi fumogeni verso i propri tifosi provocando disordini.