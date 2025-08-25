Napoli, Roma, Fiorentina e Torino: le ultimissime

Sono ore frenetiche per il mercato del Napoli, che dopo aver vinto con lo scudetto sul petto al debutto nella nuova Serie A sul campo del Sassuolo prosegue la trattativa per Rasmus Hojlund, scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal tecnico Antonio Conte per sostituire l'infortunato Romelu Lukaku. Nelle ultime ore il Napoli ha accelerato e grazie anche al sostegno di McTominay, che due giorni fa ha chiamato il suo ex compagno di squadra per convincerlo a raggiungerlo in azzurro, ha trovato l'accordo con il centravanti del Manchester United proponendogli un contratto di cinque anni più uno. In realtà Hojlund, classe 2003, ha da giorni dato il suo gradimento ai partenopei dai quali però si aspetta un obbligo di riscatto ad accompagnare il prestito. Una soluzione alla quale ha aperto il Napoli, al quale non resta ora che definire con lo United il valore del cartellino.

Nuovo acquisto per la Roma: dopo settimane di corteggiamento, è stata chiusa la trattativa con il Legia Varsavia per Jan Ziolkowski, 20enne difensore centrale polacco. Il club giallorosso e la società polacca si sono accordate sulla cifra di 6 milioni di euro per il trasferimento del giovane calciatore.

La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Roberto Piccoli dal Cagliari. L'attaccante ha svolto oggi le visite mediche al Rocco B. Commisso Viola Park di Firenze, il nuovissimo centro sportivo della Viola, e sempre in giornata ha firmato un quinquennale con i toscani, che per averlo hanno messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus.

Adesso è ufficiale: Asllani è un giocatore del Torino. L'Inter lo ha ceduto al club granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Entrambi i club hanno annunciato ufficialmente con delle note ufficiali.