Serie B, Roland Garros, calcio estero e Nba: le ultimissime

Al Barbera c'è in palio la finale dei playoff di Serie B. Palermo e Catanzaro puntano la sfida contro il Monza, che nella serata di ieri ha battuto la Juve Stabia. Si riparte dal 3-0 a favore della squadra di Aquilani maturato domenica sera, con tre reti segnate nel primo tempo.

Le qualificazioni del Roland Garros continuano a regalare soddisfazioni al tennis italiano: dopo Andrea Pellegrino e Marco Cecchinato, che si affronteranno al turno decisivo, anche Federico Cinà si è portato a un solo successo dal tabellone principale.

L'ormai imminente ritorno di José Mourinho al Real Madrid potrebbe scatenare un effetto domino sulle panchine europee, a partire proprio da quella del Benfica. In Portogallo, infatti, si parla già di come si starebbe muovendo il club di Lisbona per trovare il successore dello Special One, promesso sposo dei Blancos. Il nome preferito dal presidente Rui Costa sarebbe quello di Marco Silva, oggi al Fulham, anche se il club inglese vorrebbe blindarlo con un rinnovo. Tra le alternative valutate dal club portoghese ci sarebbero anche l'ex Manchester United Ruben Amorim, molto apprezzato dopo l’esperienza allo Sporting, oltre a tre profili internazionali rivelati dal quotidiano portoghese Record: Xavi Hernandez, Thiago Motta e Andoni Iraola.

È entrata nel vivo la stagione dei playoff Nba: i New York Knicks conquistano gara 1 delle finali della Eastern Conference battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 al supplementare dopo una clamorosa rimonta da -22