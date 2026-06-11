Lazio, Mondiali e tennis: le ultimissime

"La Lazio smentisce ogni voce legata a presunte cessioni della società". Il club biancoceleste, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, esce allo scoperto e ribadisce che "non esiste alcuna trattativa in corso". La società risponde osì alle voci che si erano sparse nella capitale e che ipotizzavano novità legate all'assetto societario, con un lungo comunicato.