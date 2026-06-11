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Lazio, Mondiali e tennis: le ultimissime

Lazio, Mondiali e tennis: le ultimissime

Lotito smentisce le voci sulla cessione del club. Oggi la gara inaugurale Messico-Sudafrica. Sinner ripartirà da Wimbledon. Musetti non partecipa all'ATP 500 del Queens
2 min
TagsLazioMondialiTennis

"La Lazio smentisce ogni voce legata a presunte cessioni della società". Il club biancoceleste, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, esce allo scoperto e ribadisce che "non esiste alcuna trattativa in corso". La società risponde  osì alle voci che si erano sparse nella capitale e che ipotizzavano novità legate all'assetto societario, con un lungo comunicato.

Al via oggi i Mondiali di calcio del 2026. Oggi 11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico si terrà la cerimonia inaugurale del torneo alle ore 11.30 locali (19.30 in Italia). Tante le star che parteciperanno prima che alle ore 13, le 21 in Italia, parta il fischio d'inzio di Messico-Sudafrica.

Nella giornata di ieri, dopo essere rientrato a Montecarlo, Jannik Sinner ha ripreso la racchetta in mano e iniziato ad allenarsi in vista di Wimbledon. La data dell’esordio è già certa: da campione in carica, Sinner aprirà il programma del Centrale lunedì 29 giugno, come vuole la tradizione. 

Slitta ancora il rientro in campo di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino è alle prese con una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia sinistra rimediato proprio a Roma. La natura dell'infortunio ha costretto Musetti a rinun​​​​​​​ciare anche al torn​​​​​​​eo Atp 500 del Queen​​​​​​​'s così da arrivare pronti all'appuntamento con Wimbledon.

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