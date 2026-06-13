Roma, Mondiali, Milan e Napoli: le ultimissime

"Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese. Per rispetto nei confronti del club, non parlerò del mio futuro perché non ho ancora deciso". Queste le parole di Dybala, a Cordoba, in Argentina, ai microfoni di Espn. "Il Boca? È un'opzione, vedremo, come ce ne sono altre".

Dopo la vittoria nella notte degli USA per 4-1 sul Paraguay, i Mondiali proseguono oggi alle 21 con la sfida tra Qatar e Svizzera. Nella notte tra sabato e domenica scende in campo a mezzanotte il Brasile di Ancelotti contro il Marocco, seguiti da Haiti-Scozia alle 3. Nelle prime ore del mattino, alle 6 italiane, l'Australia se la vedrà con la Turchia.

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da autorevoli fonti spagnole, Luca Modric potrebbe decidere di ritirarsi al termine del Mondiale; il croato non ha ancora preso una scelta definitiva, ma per i colleghi iberici, quella di appendere gli scarpini al chiodo non sarebbe più solo un'ipotesi, ma una concreta possibilità.

Il contratto di Lobotka scade nel 2027, ma non è mai tramontata la possibilità di un nuovo prolungamento. Il giocatore, al Napoli dal 2020, potrebbe legarsi ancora di più all'azzurro. Clausola permettendo. La sua è di 25 milioni, valida per l'estero. Ma il Napoli non rinuncia all'idea di blindarlo - con un biennale fino al 2029 - e conterà molto anche il parere di Allegri.