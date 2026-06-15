Mondiali e Napoli: le ultimissime

La Costa d'Avorio batte 1-0 l'Ecuador nella prima giornata del Gruppo E dei Mondiali. Decide al 90' il gol di Amad Diallo che sigl la vittoria per la sua squadra con un tiro di sinistro dal limite dell'area, dopo un ottimo assist dell'esterno. Gli ivoriani raggiungono la Germania in testa al Gruppo E.

La Svezia batte 5-1 la Tunisia all'esordio nel Mondiale e va in testa al girone F in solitaria, dopo il pareggio tra Olanda e Giappone. La squadra di Graham Potter si impone grazie alle reti di Ayari (doppietta), Isak, Gyokeres e Svanberg, appena entrato dalla panchina. Inutile per i tunisini il gol siglato da Rekik poco prima dell'intervallo.

Altre due gare del Mondiale sono in programma oggi: ad Atlanta alle 18, ora italiana, la Spagna sfida Capo Verde per l'esordio del gruppo H nella competizione. Alle 21, a Seattle, per il gruppo G, il Belgio di De Bruyne sfida l'Egitto di Momo Salah. La prima gara è in esclusiva Dazn, la seconda sarà visibile anche su Rai 1.

La certezza dell'estate è che al Napoli arriverà un terzino destro: è corsa a tre tra l’israeliano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, Dodo della Fiorentina e l’inglese Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Per la porta, Milinkovic-Savic va ritenuto in bilico, piace Matej Kovar del Psv. In difesa il grande obiettivo è Gila della Lazio.