Mondiali, Napoli e tennis: le ultimissime

Due le gare dei Mondiali giocate nella giornata di oggi, martedì 16 giugno, un'altra da giocare: a mezzanotte, ora italiana, l'Arabia Saudita fa il colpaccio strappando il pareggio per 1-1 contro l'Uruguay. Alle 3 l'Iran ha sfidato la nuova Zelanda, pareggiando per 2-2. Srasera alle 21 la sfida tra Francia e Senegal.

La Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia ai Mondiali di calcio 2026, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale.

Como e Atalanta sarebbero pronte a investire 25 milioni su Antonio Vergara del Napoli. Anche la Roma ha chiesto informazioni per il 23enne. Il Napoli ha registrato e congelato tutto: immaginare la cessione sembra davvero difficile, strategicamente. Più probabile un rinnovo.

Ritorno in campo amaro per Flavio Cobolli, che inaugura la stagione sull'erba con un'eliminazione repentina dal torneo di Halle. Primo turno ostico contro l'esperto americano Frances Tiafoe, che si impone in due set per 6-2, 7-6 (7).