Mondiali, Lotito e Inter: le ultimissime

Notte italiana piena di gol durante i match dei Mondiali che si stanno giocando in questi giorni. Nella sfida di mezzanotte la Norvegia cala il poker ai danni dell'Iraq, mentre alle 3 l'Argentina di un super Messi ha travolto per 3-0 la Nigeria. Alle 6 altri tre gol dell'Austria contro la Giordania.

Due le sfide del Mondiale per la giornata di oggi. Alle 19, ora italiana, il Portogallo di Cristiano Ronaldo se la vedrà col Congo. Alle 22 invece, l'interessantissima sfida tra l'Inghilterra e la Croazia. La prima sfida è in esclusiva DAZN, la seconda è visibile anche su Rai 1.

Lotito, presidente ubiquitario, è all’atto finale. Entro 48-72 ore chiuderà l’acquisto della Reggina. Sono scattati i riti preparatori del closing. Può avvenire a Roma. Il viaggio di Francesco Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria, atteso oggi nella Capitale, non può essere casuale.

Potrebbe essere domani il giorno del rinnovo di Chivu. Dopo l’ultimo blitz in sede del tecnico romeno, l’intesa era quella di ritrovarsi a metà giugno. Ora non resta che rientrare a Milano per qualche ora: giusto il tempo di autografare il prolungamento fino al 2028, con conseguente adeguamento dell’ingaggio.