Mondiali, Roma e Lazio: le ultimissime 

Due le sfide del Mondiale che si sono giocate nella notte italiana. All'1, per il gruppo L, il Ghana ha battuto 1-0 Panama grazie alla rete di Yirenkyi. Alle 4 invece, per il gruppo K, la Colombia ha calato il tris ai danni dell'Uzbekistan con i timbri di Munoz, Diaz e Campaz.

Altri due appuntamenti per il Mondiale nella giornata di oggi. Alle 18, ora italiana, la Repubblica Ceca sfida il Sudafrica, visibile in esclusiva Dazn. Alle 21 la Svizzera se la vedrà con la Bosnia-Erzegovina, gara disponibile sia su Dazn che in chiaro su Rai 1.

Il primo assalto è stato respinto. Tra Roma e Marsiglia è iniziato un vero e proprio braccio di ferro per Mason Greenwood. Non bastano i 40 milioni complessivi ipotizzati dalla Roma, bonus inclusi, che ha già trovato l’accordo con il giocatore sui 4,5 milioni netti a stagione a salire. Si studia una nuova formula per avvicinarsi ai 55 milioni richiesti, magari arrivando a garantirne 45 in più soluzioni.

L’affare Gila non si sblocca. Ieri il ds Fabiani ha ribadito che il giocatore non è in vendita, o meglio che non partirà per un’offerta inferiore a 30 milioni di euro. Il muro resta altissimo, nonostante il Napoli e Gila abbiano già l’accordo e il calciatore spinga per la cessione.