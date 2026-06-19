Protti, Mondiali e Sassuolo: le ultimissime

Igor Protti è morto all'età di 58 anni, al termine di una lunga battaglia contro un tumore che negli ultimi mesi si era aggravato. L'ex attaccante aveva raccontato pubblicamente la sua malattia, affrontandola con il coraggio e la sincerità che lo avevano sempre contraddistinto dentro e fuori dal campo.

Nono giorno dei Mondiali che si stanno giocando in Messico, Stati Uniti e Canada. Nella notte italiana il Canada ha travolto il Qatar con un tennistico 6-0, mentre Messico-Corea del Sud, che si è giocata alle 3, si è conclusa sull'1-0 col gol di Romo.

Il Mondiale offre stasera una sfida interessante. Alle 21 si gioca infatti Stati Uniti-Australia, gara valida per la seconda giornata del gruppo D. Il match sarà visibile sia su Dazn che in chiaro su Rai 1.

Il Mondiale di Ismael Koné é già finito. Il centrocampista del Sassuolo, colpito da Madibo, è stato trasportato in ospedale ed è stato immediatamente operato per una frattura della gamba sinistra. Il comunicato ufficiale del Canada toglierà tutti i dubbi sulla diagnosi e i tempi di recupero.