Mondiali, Lazio e Inter: le ultimissime

Peggio di così non poteva andare. Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro l'Australia, la Turchia di Montella cade anche nella seconda partita contro il Paraguay e viene eliminata dai Mondiali. Decide un gol dalla distanza di Galarza dopo 68 secondi. Le altre due gare della notte italiana hanno visto la vittoria del Marocco sulla Scozia per 1-0 e il tris del Brasile calato ai danni di Haiti.

Sono due le gare del Mondiale in programma per la giornata di oggi. Alle 19, ora italiana, per il gruppo F si gioca Olanda-Svezia, visibile in esclusiva Dazn. Alle 22, sempre ora italiana, per il gruppo E si sfidano Germania e Costa d'Avorio, match visibile sia su Dazn che su Rai 1.

Davanti alla portata storica di questa sollevazione popolare sono necessarie almeno nuove azioni da parte di Lotito. Il patron biacoceleste è spinto ad agire da tanti e starebbe valutando la possibilità di riportare Angelo Peruzzi in società. Forse anche altre figure. Di recente si è fatto il nome di Beppe Signori per un impegno nel settore giovanile.

Una percentuale sulla rivendita: potrebbe essere questa la chiave giusta per chiudere l’affare Palestra. Inter e Atalanta si rivedranno all’inizio della prossima settimana al fine di trovare un’intesa definitiva sul trasferimento dell’esterno. La base di partenza è l’ultima offerta: 45 milioni più 5 di bonus, che ancora non soddisfa il club bergamasco, deciso a superare quota 50.