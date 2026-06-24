Inter, Roma, Mondiali e tennis: le ultimissime

L'asse tra Inter e Atalanta per Marco Palestra nella giornata di ieri ha tremato fino a crollare davanti all'irruzione del Chelsea. Il talento è pronto a trasferirsi in Premier League: superata l'offerta all'Atalanta e al terzino. Sono 55 i milioni pronti ad essere messi sul piatto per la Dea e uno stipendio che l'Inter non gli avrebbe garantito.

Pù Koné brilla, più aumenta il numero degli estimatori. E tra questi c’è soprattutto l’Atletico Madrid, deciso a portarlo alla corte di Diego Simeone. Gli spagnoli preparano l’affondo e puntano a sfruttare il fattore tempo. D’Amico parte da una valutazione di 50 milioni di euro, mentre da Madrid filtra la convinzione di poter abbassare la richiesta facendo leva sulle esigenze finanziarie della Roma.

Nella notte italiana, per i Mondiali di calcio, si sono sfidate Panama-Croazia, terminata 0-1. Alle 4 la Colombia ha battuto 1-0 la Repubblica Democratica del Congo. Stasera due gare in contemporanea alle 21: Bosnia Erzegovina-Qatar e Svizzera-Canada.

Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno in campo. Il numero uno al mondo prenderà parte al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione in programma sui campi dell'Hurlingham Club. Mercoledì sarà la data di esordio dell'altoatesino che affronterà il britannico Cameron Norrie a partire dalle ore 15:30.