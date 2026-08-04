Juve, Roma, Napoli e nuoto: le ultimissime

Possibile arrivo in prestito di Suzuki dal Psg alla Juve. Il club francese ha infatti avviato una trattativa con il Parma per acquistare il portiere giapponese, valutato 30 milioni di euro. I francesi avrebbero cosìdue portieri importanti in rosa, potrebbero però correre il rischio di trovarsi con un reparto troppo affollato. Da qui nasce l’idea di un prestito alla Juve.

Una nuova amichevole oggi per la Roma nell'affascinante cornice del Galles. L'amichevole tra Newport County e Roma è in programma oggi, martedì 4 agosto, alle 20 (ore italiane) al Rodney Parade. La gara sarà trasmessa in tv su Dazn.

L'operazione Napoli-Badiashile è finita un attimo in stand-by a causa degli impegni dei Blues, in questo momento in tournée tra Hong Kong e Perth, in Australia. si può sbloccare al rientro. Il giocatore, è affascinato dall'ipotesi di rilanciarsi in Serie A, ma il Napoli lo vuole in prestito con diritto di riscatto. I Blues, invece, puntano a venderlo.

Gregorio Paltrinieri arriva quarto agli Europei di nuoto 10 km. Dopo una prima parte di gara condotta insieme al gruppo di testa, l'azzurro nella fase centrale ha mollato i big. Oro al tedesco Wellbrock.