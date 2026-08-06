Roma, Fifa, Ostiamare e basket: le ultimissime

Il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma è sempre più vicino. Il trequartista, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, è pronto a sottoscrivere un nuovo accordo con il club giallorosso. In queste ultime ore le parti stranno trattando in maniera intensa. Al momento mancano ancora dei pasasggi formali prima che il nuovo contratto sia definito, ma la fumata bianca è sempre più vicina.

"Persa la fiducia nella presidenza Infantino, nulla è cambiato". Con questa dichiarazione ufficiale la Uefa ha ribadito il suo boicottaggio alla Fifa guidata da Gianni Infantino. "È rimasta invariata - si legge ancora - la perdita di fiducia nella presidenza di Gianni Infantino, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni e non è garantino che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. L'annuncio di ieri, secondo cui alcune persone impiegate dal presidente della Fifa sono d'accordo con lui, non cambia nulla", conclude la Uefa.

Nuovo incarico per Alberto De Rossi, che sarà il nuovo presidente dell'AS Ostiamare, club di proprietà del figlio Daniele, attuale tecnico del Genoa. L'ex decano della Primavera giallorossa, il cui contratto con i giallorossi era scaduto nel giugno scorso, guiderà la società biancoviola, dopo la storica promozione tra i professionisti.

Nuovo colpo di mercato per la Maxima Roma che annuncia di aver raggiunto un accordo con l’ala statunitense Matt Ryan, che entrerà a far parte del roster della squadra capitolina per la stagione 2026/27.