Roma, Fiorentina, Paolini e taekwondo: le ultimissime

Dove non sono arrivate le trattative, è arrivato l'amore. Lorenzo Pellegrini resta alla Roma per un'altra stagione, quella del centenario. Per uno come lui, nato e cresciuto a Trigoria, mica poco. Il capitano di Tirana, tra i leader dello spogliatoio romanista, ha firmato oggi, sette agosto.

Ieri la meravigliosa accoglienza dei tifosi a Firenze per il suo arrivo in città, oggi l'ufficialità: Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club ha ufficializzato l'arrivo del talento argentino che vestirà la maglia viola nella prossima stagione. Il classe 2007 arriva in prestito annuale dal Real Madrid.

"Abbiamo deciso che non sarò neanche a Cincinnati. Dopo la finale raggiunta lo scorso anno non vedevo l'ora di tornare, ma ora la priorità è essere pronta al 100% per gli Us Open e il resto della stagione. Grazie per il sostegno". Con questo messaggio pubblicato sui social, Jasmine Paolini ha reso noto che non sarà ai nastri di partenza del Wta 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. Terzo forfait consecutivo per l’azzurra.

Vito Dell'Aquila continua a dominare il taekwondo internazionale. L'aggiornamento delle classifiche di agosto conferma il campione di Mesagne al primo posto sia nel ranking mondiale che in quello olimpico della categoria -58 kg, consolidando una leadership conquistata grazie al successo nel Roma Grand Prix dello scorso giugn