Lazio, Milan e tennis: le ultimissime

Sembrava quasi fatta, ma Franjo Ivanovic ci ha ripensato. L'attaccante croato ha preso tempo e non appare più così convinto di trasferirsi a Formello. Sul tavolo, infatti, restano altre proposte più allettanti dal punto di vista sportivo: Betis, Galatasaray e, soprattutto, Lille continuano a seguirlo. Tutti e tre offrirebbero a Ivanovic la possibilità di giocare la Champions.

Il Milan dovrà provvedere ad aumentare la qualità in difesa, e infatti il nome di Gonçalo Inacio dello Sporting è tornato. Ma la cifra per strapparlo allo Sporting parte dai 40 milioni di euro. A centrocampo i rossoneri continuano a tenere d’occhio la pista che conduce a Pierre-Emile Højbjerg in uscita dal Marsiglia. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento, ora però servirebbe accelerare e cominciare una trattativa con la società francese.

L'Italia continua a sognare nel Masters 1000 di Montreal. Nonostante l'assenza di Jannik Sinner e le eliminazioni di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, a qualificarsi per i quarti di finale è stato Luciano Darderi. Il match contro Brandon Nakashima, è in programma domani, lunedì 10 agosto con orario ancora da definire.

Jannik Sinner partirà per gli Stati Uniti. Dopo il trionfo a Wimbledon e le meritate vacanze, Sinner ha deciso di saltare il Masters 1000 di Montreal e ripartire dal Masters 1000 di Cincinnati, torneo in programma dal 13 al 23 agosto a Mason, in Ohio.