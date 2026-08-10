Roma, Napoli, nuoto e atletica: le ultimissime

Un'ala sinistra di piede destro è la priorità del mercato della Roma che vuole regalare al tecnico Gian Piero Gasperini un big e continua a pressare il Porto per Rodrigo Mora, esterno portoghese classe 2007 con il quale i giallorossi hanno già l'accordo per un contratto di 5 anni. Inoltre, la Roma ha presentato al club lusitano la proposta di un prestito da 5 milioni con diritto di riscatto

Non c'è pace per la difesa del Napoli in questo pre-campionato. Dopo il ko di Buongiorno, che si è già sottoposto all'intervento chirurgico programmato per riparare la radice del menisco mediale del ginocchio destro, si aggiunge anche quello di Luca Marianucci.

L'Italia del nuoto festeggia la prima medaglia in vasca negli Europei di nuoto a Parigi. Alberto Razzetti ha chiuso al secondo posto la finale dei 400 misti uomini.

Iniziano malissimo gli Europei di Atletica a Birmingham per l'Italia: al primo tentativo nelle qualificazioni del salto in lungo, Mattia Furlani atterra male, si infortuna ed è costretto al ritiro.