Cagliari, Roma, Coppa Italia e atletica: le ultimissime

Il Cagliari comunica che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. Il giocatore ha rischiato di annegare in piscina. Il club invita al massimo rispetto della privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili.

Alle 17 di ieri, dopo un colloquio serrato tra il ds D’Amico e il super-agente Mendes, la fumata nera dei giorni scorsi è diventata improvvisamente grigia. Poi è andata ulteriormente schiarendosi col passare dei minuti. Dopotutto, Gasp attende il rinforzo nel ruolo scoperto da oltre un anno. È dunque Rodrigo Mora il calciatore che affiancherà Dybala sulla trequarti.

Dopo la clamorosa eliminazione della Lazio contro il Mantova prosegue il programma della Coppa Italia. Sono quattro le gare della giornata: alle 18 il derby toscano tra Pisa ed Empoli, alle 18.30 quello emiliano tra Sassuolo e Cesena. Cremonese-Sampdoria è in programma alle 20.45, con la giornata che si chiude con Palermo-Lecce delle 21.15.

Straordinaria impresa dell'Italia, che vince il medagliere agli Europei di atletica davanti alla Gran Bretagna. Gli ori di Larissa Iapichino e della staffetta 4x400 maschile, insieme il bronzo nella staffetta 4x400 femminile chiudono in trionfo la settima e ultima giornata di gare all'Alexander Stadium di Birmingham.