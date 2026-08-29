Juve, Fiorentina, Roma e Atalanta: le ultimissime

La 2ª giornata di Serie A entra nel vivo e vede la Juve di Spalletti vincere la seconda partita consecutiva (la prima allo Stadium) battendo il Parma di Cuesta. Dopo la vittoria di misura all'esordio contro il Frosinone, arriva un convincente 2-0 in casa con decisive le sostituzioni per i bianconeri. A segnare, infatti, sono i subentrati Nico Gonzalez e Koopmeiners, che permettono alla Juve di portarsi a 6 punti insieme al Milan.

Nel giorno del Centenario viola, la Fiorentina era in cerca di riscatto dopo il flop al debutto in casa della Roma. E invece è arrivato un altro tonfo inatteso per la squadra di Grosso, che dopo un'estate fatta di sogni di rinascita in riva all'Arno, per gettarsi alle spalle una delle stagioni più sofferte nella secolare storia del club gigliato, perde 3-0 al Franchi contro il neopromosso Frosinone e resta a zero punti dopo le prime due giornate di Serie A.

Leonardo Balerdi è a Roma. L’argentino è appena atterrato a Ciampino, dove ad attenderlo c’erano una decina di tifosi. Il bagno di folla che ha accolto Rodrigo Mora e, prima ancora, Molina, stavolta non si è visto, forse anche a causa del weekend e dello scarso preavviso con cui è stato comunicato dal club giallorosso l’orario dello sbarco. Fatto sta che Balerdi approda in giallorosso con l’idea di imporsi e di giocarsi una maglia da titolare dentro uno dei reparti più solidi e meno battuti d’Europa.

Kessie ha rifiutato l'offerta della Juve e ha detto sì all'Atalanta. Il club bianconero era convinto di aver accontentato il giocatore su tutta la linea, ma stamane l'ex Atalanta ha comunicato la sua scelta.