Coppa Italia, tennis e atletica: le ultimissime

Il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia vede alle 15 la sfida tra Sassuolo e Frosinone. Queste le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Leysen, Idzes, Obrador; Adzic, Ghion, Lipani; Dominguez, Bowie, Kulla. FROSINONE (4-2-3-1): Desplanches; Amey, Akpoguma, Omar Fayed, Terzic; El Azzouzi, Cichella; Fini, Hasa, Zerbin; Birligea.

L'altra gara di Coppa Italia, Udinese-Venezia, si gioca alle 18. Queste le probabili formazioni. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Arizala; Gomez, Ekkelenkamp; Gueye. VENEZIA (3-5-2): Montipò; Schingtienne, Bella-Kotchap, Ale Gomes; Thierry Correia, Sohm, Kike Pérez, Panada, Sagrado; A. Rrahmani, Lauberbach.

Flavio Cobolli ha conquistato l'accesso al secondo turno dello US Open. Ad attenderlo la sfida con l'australiano numero 180 Atp Tristan Schoolkate. L'incontro è in programma giovedì 3 settembre con campo e orario ancora da definire. Il match verrà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv oltre che su Sky Sport.

Continua il momento d'oro di Gimbo Tamberi. Dopo l'oro europeo il campione azzurro si è sbloccato del tutto e ieri ha vinto anche l'oro ai Giochi del Mediterraneo. La dedica alla moglie nel giorno del loro anniversario di matrimonio.