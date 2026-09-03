Coppa Italia, Champions League, Lazio e tennis: le ultimissime
Cagliari e Verona in campo nei sedicesimi di Coppa Italia alle 21. Queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Ze Pedro, Deiola, Kofler, Aurelio; Romano, Winks, Fazzini; Ciervo, Mendy, Fadera. VERONA (4-2-3-1): Leali; Zappa, Korac, Edmundsson, De Battisti; Lella, Le Borgne; Compagnon, Kastanos, Livramento; Mulattieri.
La sfida del 10 settembre tra Fenerbahçe e Roma potrà vedere l'esclusione di Mattéo Guendouzi e Mason Greenwood a causa dei clamorosi episodi di Lione. Il club turco ha confermato l'apertura del procedimento disciplinare da parte dell’Uefa, annunciando battaglia per difendere i propri giocatori e i propri interessi.
«È finita un’era, è stato un bel viaggio», ha detto Alessio Romagnoli prima del volo privato che lo porterà in Qatar per la sua nuova avventura all'Al-Sadd. «Sono rammaricato per com’è finita, però è la scelta giusta per tutti. Sarei rimasto fino a fine carriera, l’avevo detto anche al presidente, ma è andata diversamente. La sua risposta? Nessuna, non l’ho più sentito».
Si chiude il programma del secondo turno degli US Open con ben quattro italiani in campo. Questo pomeriggio Darderi se la vedrà con Svrcina. A seguire Fritz sfida Bellucci, con Schoolkate contro Cobolli subito dopo. In campo anche Sweeny contro Musetti. Programma a partire dalle 17.
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