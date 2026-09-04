Genoa-Como, Juve, Napoli e tennis: le ultimissime

Al via oggi la terza giornata di campionato con l'anticipo tra Genoa e Como, queste le probabili formazioni. GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Sow, Mitaj; Baldanzi, Vítinha; Colombo. COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

Thuram sotto i ferri, il centrocampo della Juve è in emergenza. Khéphren è stato operato ieri a Lione al ginocchio destro per guarire dalla sindrome femoro-rotulea (condropatia) che lo tormentava ormai dalla fine della scorsa stagione. Si rivedrà in campo soltanto a inizio 2027. L'intervento chirurgico è «perfettamente riuscito» e già oggi Khéphren inizierà la riabilitazione.

Per la sfida tra Inter e Napoli, Allegri dovrà fare a meno di Giovane. Il brasiliano si è sottoposto a un intervento per la correzione di un'ernia inguinale. A dare notizia dell'operazione di Giovane è stato lo stesso Napoli, attraverso un comunicato ufficiale.

Cobolli vola al terzo turno degli Us Open. Alla fine ci sono voluti quattro set, 2 ore e 41 minuti per piegare l'australiano Schoolkate: 3-6 6-3 6-4 7-5 il punteggio. Affronterà il belga Blockx. Lorenzo Musetti invece dice addio al torneo. Il tennista azzurro, è stato sconfitto dall'altro australiano, Dane Sweeny, in quattro set.