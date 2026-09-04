Roma, Napoli, F1 e Taekwondo: le ultimissime

Atalanta per Gian Piero Gasperini non è mai una partita come le altre. Non può esserlo, dopo i 9 anni di Bergamo. Ma non è tempo di ricordi o sentimenti: il campionato chiama, la classifica idem, da giovedì sarà pure tempo di Champions. E, allora, prima le notizie: come sta Dybala? "Non ha avuto niente - garantisce Gasperini -, gli esami non hanno evidenziato cose particolari, oggi proverà ma l'importante è che lui si senta tranquillo. Bisogna che sia così".

Alla fine Scott ha optato per il rientro in Inghilterra, a Liverpool precisamente, di concerto con lo staff sanitario del Napoli. Sarà operato lì, probabilmente martedì, per risolvere la lieve aritmia che lo terrà fuori dai giochi fino alla sosta. Mercoledì sera, al Gran Galà del Calcio, aveva spiegato: «Sto bene, era una cosa che era stata preventivata da tempo con il club e che sapevamo sarebbe potuta succedere». Il problema era già noto e monitorato dal club. L’aritmia è stata definita benigna e l’operazione servirà a risolverla. Nel frattempo, però, Allegri dovrà ridisegnare il centrocampo senza lo scozzese, uno dei riferimenti della squadra.

Il week-end nel Tempio della velocità si apre all'insegna della scuderia di casa, con la Ferrari a dominare la prima sessione di prove libere grazie all'apporto del nuovo motore, che debutta proprio nel Gp d'Italia. Leclerc è il più veloce davanti ad Hamilton e Russell, unico a tenere il ritmo indiavolato delle Rosse di Maranello.

Per arrivare in finale bisognava battere la Corea a casa sua. Antonino Bossolo lo ha fatto ai quarti, davanti al pubblico del Taekwondowon, e il suo Muju Taekwondowon 2026 World ParaTaekwondo Grand Prix Series II si è chiuso con una medaglia d'argento nella categoria K44 -70 kg.