Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Lazio: le ultimissime
Fiorentina-Torino è l'anticipo del sabato pomeriggio della terza giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Ndour; Mastantuono, Njie; Pellegrino. TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Fitz Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams, Simeone.
Alle 18 il big match di San Siro tra Inter e Napoli, queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): J.Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, L.Martinez. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos.
Altro big match: alle 20.45 l'Olimpico ospita Roma-Atalanta, queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori.
La Lazio pesca tra gli svincolati per rafforzare la difesa. La ricerca si è focalizzata sui difensori centrali. Riallacciati i contatti con Diogo Leite, ex compagno di Doekhi all’Union Berlino. Ieri sera la trattativa era in uno stato avanzato.
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