Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Alle 18.30 il primo posticipo di Serie A tra Cagliari e Lecce, queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, J.Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; L.Coulibaly, Ngom, Ilic; Monteiro, Stulic, Pierotti.

Alle 20.45 in campo invece Udinese e Lazio. Queste le probabili formazioni. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Bayo, Ekkelenkamp; Davis. LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belayhane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni.

La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli. Il tecnico, che aveva chiuso la stagione sulla panchina dei viola, tornerà a guidare il club toscano, dopo l'esonero di Fabio Grosso, ufficializzato dalla società dopo il terzo ko consecutivo in campionato. Vanoli ha scavalcato tutti i possibili contendenti nella notte.

Luciano Darderi affronterà Alexander Zverev negli ottavi di finale degli US Open. L'incontro è in programma nella notte italiana tra lunedì 7 e martedì 8 settembre al termine della sfida Jovic-Gauff, programmata per l'una di notte. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv, oltre che su Sky.