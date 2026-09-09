Champions League, Cagliari e tennis: le ultimissime

Mercoledì di Champions, stasera alle 21 tocca al Napoli che ospita l'Arsenal. Queste le possibili scelte di Allegri. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

Non solo Napoli-Arsenal, è una giornata ricca di match di Champions League. Si parte alle 18.45 con Barcellona-Feyenoord e Stoccarda-Viking. Alle 21, oltre alla squadra di Allegri scendono in campo Liverpool e Atletico Madrid, PSG-Slovan Bratislava e Sporting Lisbona contro i turchi del Galatasaray.

Mattia Felici è venuto oggi a conoscenza dell'esito degli esami strumentali, a cui si è sottoposto dopo l'infortunio al ginocchio riportato all'Unipol Domus lo scorso lunedì. Rottura del legamento crociato anteriore e stagione compromessa. Il calciatore del Cagliari sarà operato nelle prossime ore.

Carlos Alcaraz fuori ai quarti di finale degli US Open. Al termine di una battaglia da quattro ore e mezza, il numero tre del mondo si è arreso al quinto set a Ben Shelton con il punteggio di 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(7). Shelton affronterà il connazionale Frances Tiafoe.