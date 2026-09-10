Champions League e tennis: le ultimissime

2745 giorni dopo, la Roma torna in Champions e alle 18.45 sfida il Fenerbahce in Turchia. Queste le probabili scelte di Gasperini. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

Alle 21 scende anche in campo il Como che ospita il Lipsia, queste le possibili scelte di Fabregas. COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean.

Mentre saranno in campo Fenerbahce e Roma alle 18.45, saranno impegnati al primo turno di Champions anche PSV e Shakhtar. Alle 21, oltre a Como-Lipsia, scenderanno in campo anche Bayern Monaco-Bodo Glimt, Manchester Utd-Sabah Baku e Slavia Praga-Lens. Tutte le gare saranno saranno trasmesse in diretta su Sky.

Elena Rybakina scrive una nuova pagina di storia del tennis femminile. Superando Qinwen Zheng nei quarti di finale degli US Open con il punteggio di 3-6 6-1 6-4, la tennista kazaka conquista la semifinale e da lunedì 14 settembre sarà lei la nuova numero uno al mondo, superando Sabalenka.