Venezia-Fiorentina, Champions, Inter e tennis: le ultimissime

Inizia il Vanoli bis. Stasera alle 20.45 l'anticipo di Serie A tra Venezia e Fiorentina. Queste le probabili formazioni. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, A. Adams. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Fagioli; Mastantuono, Ndour, Atta, Njie; Beto.

"Mi ritiro dal mio compito. Voglio ringraziare tutti, mi dimetto. Non voglio delle domande. Mi dimetto perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori". Con queste poche parole, nello stupore generale, İsmail Kartal si è dimesso da allenatore del Fenerbahce. La decisione a sorpresa è arrivata durante la conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma.

L'Inter non ha alcun dubbio, Carlos Augusto deve rinnovare il suo contratto. La volontà di dirigenza e allenatore è infatti quella di blindare il giocatore, rinnovando e adeguando il contratto in scadenza nel 2028, anche attraverso una carezza dal punto di vista economico.

Prosegue la corsa di Alexander Zverev agli US Open. A dividerlo dalla finale ci sarà Karen Khachanov. L'incontro, valevole per la semifinale, è in programma sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 21:00. Sarà visibile su Sky, in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv.